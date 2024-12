En medio de las negociaciones para definir el aumento del salario mínimo en Colombia para 2025, los empresarios han adoptado una estrategia poco usual: no presentar públicamente una cifra concreta.

(Lea también: $ 2’074.560: cifra para aumento del salario mínimo en Colombia preocupa a empresarios)

Según Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y del Consejo Gremial, esta decisión busca crear mecanismos que produzcan concertación y evitar que el aumento se decrete sin acuerdo entre las partes.

La postura de los gremios empresariales responde a la necesidad de mantener abiertas las posibilidades de consenso en un tema históricamente complejo. “Vamos a estar aquí hasta el 31 de diciembre. Tanto el Gobierno como los representantes de los trabajadores y empleadores le damos un inmenso valor a la concertación del salario mínimo. He visto la voluntad de las partes, yo esperaría que esto produzca una concertación”, señaló Mac Master.

Aunque los empresarios ya han comunicado un porcentaje confidencial a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, consideran que revelar esta cifra públicamente podría ocasionar divisiones en la mesa de negociación.

Esta estrategia ha sido duramente criticada por los representantes de los trabajadores. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) acusa a los empleadores de desestimar los datos oficiales del Dane, fundamentales para construir una propuesta sobre el aumento.

“Nosotros somos de los pesimistas. Unos gremios que no proponen nada en la mesa, que no aceptan ni siquiera los datos y los resultados del Dane, no creo que haya mayor espíritu de concertación de ellos”, afirmó la CUT.