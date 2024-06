Gustavo Petro consiguió ser elegido como presidente de Colombia luego de impulsar una campaña basada en la promesa de implementar reformas en el ámbito laboral, pensional, de salud y hasta educativo. Sin embargo, en sus primeros dos años de mandato parece empezar a quedarse corto en esos planes.

La reforma a la salud, por ejemplo, fue hundida en el Senado de la República. Y si los planes de la oposición se materializan, la reforma pensional correría con la misma suerte en los próximos días.

Aunque la reforma al sistema pensional colombiana está adelantada, ya que casi todo el articulado está definido y solo le resta un debate en la Cámara de Representantes, analistas coinciden en advertir que la agenda está apretada y el proyecto tiene altas probabilidades de naufragar.

“En esta legislatura ya no pasan ni la pensional ni la laboral. No hay tiempo, la agenda está muy apretada. El tiempo no les da a ninguna de las dos reformas”, le dijo a Bloomberg Línea Carlos Arias, gerente de la firma Estrategia & Poder y consultor político.