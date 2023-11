Una vez más, a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la no deducibilidad de las regalías de la reforma tributaria, el mandatario aseguró que él tiene la responsabilidad de contar lo que verdaderamente pasa con este sector.

“El petróleo es propiedad del pueblo colombiano. Cuando el Estado concede explotarlo a un particular, el estado se queda con una parte, precisamente porque el bien explotable es propiedad del pueblo: el petróleo”, agregó el mandatario.

En ese mismo orden de ideas, el jefe de Estado explicó el sentido de la decisión de la Corte.

“Cuando la Corte vuelve el derecho del pueblo, una deducción del impuestode renta del particular, le regala impuestos a gente muy poderosa económicamente y produce una profunda injusticia social; vuelve inocuo el derecho del pueblo a su propiedad. Es una verdadera expropiación de un bien nacional que se convierte de facto en un bien particular, y no de cualquier particular: los particulares más poderosos del mundo”, dijo.