El gobierno de Gustavo Petro se juega otra de sus cartas este martes en el Congreso de la República, cuando se debatirá nuevamente la reforma a las pensiones, uno de los proyectos más criticados, pero también que más avance ha logrado entre senadores y representantes.

Sobre el tema se refirió la senadora Valencia, que criticó que la reforma tendría una afectación en los ahorros de los trabajadores, entre otras cosas, porque no sería un capital individual, sino que pasaría a ser público con la administración que hará Colpensiones. Algo similar a lo que ocurrió en Argentina, en donde se produjo una expropiación pensional.

“Me preocupa que en Argentina dijeron: ¿Mi pensión? Y [la respuesta] fue: No, a usted le vamos a dar un cuarto o la mitad de lo que usted creía y uno dice no, pero es que era mi plata. No, no es su plata porque es plata pública”, argumentó la congresista del Centro Democrático.