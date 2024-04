Por: VALORA ANALITIK

La doble asesoría es una herramienta fundamental que permite a los afiliados al Sistema General de Pensiones planificar su futuro pensional de manera informada.

Tanto las entidades privadas como el régimen público tienen la responsabilidad de ofrecer información precisa e imparcial a sus afiliados, con el fin de que estos puedan tomar decisiones adecuadas para garantizar una vejez con bienestar.

La Circular Externa 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera establece que la doble asesoría es un requisito obligatorio para llevar a cabo los traslados entre los regímenes de pensiones, ya sea del público al privado o viceversa.

En este sentido, el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir compartió información sobre los aspectos que deben considerarse en los traslados entre Administradoras de Pensiones.

Reglamentación del traslado entre Administradoras de Pensiones

Para los traslados entre fondos privados, estos pueden realizarse cada seis meses.

En el caso de trasladarse del régimen público a un fondo privado, este cambio puede efectuarse cada cinco años.

En cualquier caso, si el afiliado cambia de opinión respecto al traslado, tiene un plazo de 5 días hábiles para retractarse de su decisión inicial.

¿Quiénes deben solicitar la doble asesoría?

La doble asesoría debe ser solicitada por los afiliados hombres a los 50 o 51 años, y por las mujeres a los 45 o 46 años.

Esta edad se considera ideal, ya que les permite tener una visión más clara de su futuro laboral para los próximos 10 años, así como revisar su historial laboral y el ahorro acumulado, lo que les facilita tomar decisiones informadas.

¿Cómo solicitar la doble asesoría?

En el caso del Fondo Porvenir, la doble asesoría puede solicitarse a través de la página web www.porvenir.com.co, en la sección de “Canales y Servicios en Línea”, seleccionando la opción “Agenda tu cita de asesoría pensional”, o mediante la línea de Servicio al Cliente, donde se puede recibir asesoramiento de manera inmediata sin necesidad de agendar una cita.

¿Qué información se proporciona durante la doble asesoría?

Durante la asesoría, se realiza una simulación del beneficio pensional que recibirá el afiliado en cada régimen una vez cumpla los requisitos de pensión.

Se tienen en cuenta variables importantes como la proyección de ingresos de la persona en los próximos 10 años y las semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones.

Además, se brinda información sobre la proyección del valor de la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva en caso de no cumplir con los requisitos para acceder a la pensión de vejez. Asimismo, se informa sobre otros mecanismos de protección a la vejez vigentes en la legislación, como la pensión familiar y el acceso a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

¿Qué cambia con la reciente comunicación de la Corte Constitucional sobre los traslados?

No se han producido cambios en las reglas actuales de los traslados entre Administradoras de Pensiones. Estos traslados se pueden seguir realizando cuando está a más de 10 años de la edad de pensión, tal como se estableció desde el año 2003, y deben contar con la doble asesoría para garantizar una decisión informada.

La Corte Constitucional ha revisado algunos casos de nulidad de afiliación y ha concluido que los jueces deben mantener un equilibrio en la carga probatoria de las partes interesadas, es decir, tanto del afiliado como del fondo de pensiones.

En todos los casos, no puede recaer exclusivamente en la administradora de fondos de pensiones la carga de la prueba. Esto implica que el afiliado no solo debe alegar el desconocimiento, sino también demostrar que no recibió asesoramiento al momento de decidir su afiliación.

