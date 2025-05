La Comisión Cuarta del Senado radicó la ponencia positiva de la reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro, con 75 artículos que incluyen varios cambios al texto aprobado previamente en la Cámara de Representantes.

Se eliminaron 14 artículos, se mantuvieron 39 sin cambios, se modificaron otros por razones técnicas o de conveniencia, y se añadieron siete nuevos.

Entre las principales modificaciones están la eliminación del contrato sindical, la regulación del recargo nocturno a partir de las 7 p.m. (excluyendo a pymes), y el rechazo al pago del 100 % por dominicales y festivos, que ahora será gradual hasta 2027.

La ponencia ha sido criticada por la bancada del Gobierno, que considera que se han diluido puntos clave de la reforma original.

La senadora del Pacto Histórico, Aída Avella, presentó una ponencia alternativa que conserva el enfoque original del Gobierno, y será debatida primero, según las reglas del Congreso.

También se introdujeron regulaciones para los aprendices del Sena y trabajadores de plataformas digitales, con apoyo del sector privado. Mientras tanto, en la Comisión Séptima se discute una reforma laboral alterna del Partido Liberal, acumulada con la de la Alianza Verde. El debate oficial de esta reforma iniciará el martes en el Senado.

Ponencia de reforma laboral ya se presentó

Aída Avella, senadora del Pacto Histórico, entregó un comunicado en el cual destaca cuáles fueron algunos de los pormenores de la nueva ponencia de la reforma laboral.

“En cumplimiento del encargo y de conformidad con lo establecido en el articulo 150 de la Ley 5ª de 1992, nos permitimos rendir informe de ponencia alternativa para primer debate Proyecto de Ley No. 311 de 2024 Senado, 166 de 2023 Cámara acumulado con los Proyectos No. 192 de 2023 Cámara y No. 256 de 2023 Cámara, por medio del cual se modifica parcialmente normas laborales y se adopta una reforma laboral para el trabajo decente y digno en Colombia”, señaló Avella en la misiva.

