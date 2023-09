Durante la instalación del Cuarto Congreso Agroindustrial, que se desarrolla en Plaza Mayor Medellín, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, advirtió sobre las consecuencias que tiene este sector económico sobre las reformas agrícola y laboral que cursan en el congreso.

“la política de estado tiene que estar reflejada en la reforma laboral y en las normas que se aplican, no hay la menor duda. El otro gran reto que no estamos atendiendo es el reto de la informalidad, Colombia tiene cerca de 12 millones de personas que trabajan todos los días y que no tienen prácticamente ningún derecho laboral, no tienen contrato, no tiene prestaciones, no tiene pensión, no se van a jubilar probablemente. Colombia no se puede dar el lujo de olvidarse de 12 millones de personas como si nada al mismo tiempo que está haciendo una reforma laboral”, destacó el presidente

Para el presidente de la Asociación Nacional de Industriales, los desempleados y quienes basan su economía en el empleo informal fueron olvidados en el texto de la reforma propuesta por el gobierno de Gustavo Petro.

En relación a la reforma agraria el presidente de la ANDI, fue enfático en que los cambios que se están ejecutando en el gobierno no pueden revivir luchas de clases.

