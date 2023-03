En la noche de este jueves 16 de marzo, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, radicó en el Congreso la reforma laboral que pretende hacer un revolcón en las condiciones que actualmente tienen los trabajadores en Colombia, como por ejemplo reducir las horas que pasan en sus empleos.

Sin embargo, el proyecto ha despertado algunas críticas, pese a que se construyó con diferentes centrales obreras. Por ejemplo, un sector que ha mostrado preocupación es el de los domiciliarios de Rappi y de las aplicaciones que se dedican a este tipo de oficios.

¿Cómo afectaría la reforma laboral a Rappi?

Al respecto, el rappitendero Álvaro Velasco habló en Blu Radio y expuso los reparos que tienen con el proyecto del Gobierno y la manera en que los afectaría.

“Rappi es la aplicación que produce más empleo, puede ser lo que sea, pero ayuda a 150.000 familias tanto colombianas como venezolanas. La reforma habla de que nosotros dejamos de tener una contratación laboral con las aplicaciones y creemos que al pasar eso va a haber un despido masivo. ¿Qué empresa puede sostener a 150.000 personas? Podrían quedar solamente 5.000 trabajadores“.

Finalmente, el domiciliario expuso que la empresa si se ve en la obligación de contratar personal, tranquilamente podría tomar la decisión de abandonar el país y dejar a cientos de familias sin trabajo, lo que para ellos representa estar entre la espada y la pared, pues por un lado la reforma laboral proteje a los trabajadores, pero por el otro pone en una situación compleja a las compañías.

“Por ejemplo, los extranjeros que trabajan en Rappi que no tienen más posibilidades, ¿qué pasa con esas personas?. La reforma nos va a afectar, es una de dos: o hay una cantidad de desempleo impresonante o Rappi se va y eso no lo podemos permitir. Me van a perdonar, Rappi es una porquería, pero esa porquería me ha dado de comer durante mucho tiempo”, comentó en la emisora.