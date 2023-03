“Uno no tiene dos trabajos por ‘hobbie'”. Así comienza el relato del hombre afectado, quien contó el drama que vive por culpa de un conductor de moto que lo embistió –quedó en libertad–, cuando se disponía a entregar un domicilio a través de la plataforma Rappi.

En diálogo con El Tiempo, Cristian Abril explicó que se ganaba un dinero extra trabajando como domiciliario en las noches y el fin de semana, para ayudar en la economía de su hogar que conforman su esposa e hijo.

Sin embargo, su vida cambió el pasado 16 de diciembre de 2022, cuando un motociclista, en aparente estado de embriaguez, lo estrelló y provocó graves lesiones en su pierna derecha.

De hecho, producto del choque, los médicos le informaron que, para salvar su vida, fue necesario amputar su extremidad inferior derecha, pues había sufrido múltiples fracturas.

“Vivo en Suba Rincón y debo ir hasta Fontibón para mis terapias. Estos tres meses he tenido más gastos que ingresos, pues uno no tiene dos trabajos por ‘hobbie’. Ahora, ya no puedo llevar a mi esposa al trabajo, ni a mi hijo al colegio. Tuve que pagarle ruta pese a que vivimos cerca y debimos mudarnos cerca al trabajo de mi esposa”, precisó el hombre en el medio citado.

Lo que reclama Cristian es que a raíz del accidente no pudo volver a trabajar y esto ha impactado en el bienestar de su familia; razón por la cual espera una respuesta de Rappi –certificado de ingresos para entregárselo a su abogado–, ya que el proceso judicial sigue vigente.

Además, el siniestro ocurrió cuando se disponía a entregar el domicilio y hay un seguro, cerca de 20 millones de pesos, que lo cubre.

“Yo he ido hasta las sedes de Rappi y ellos han visto que soy una persona incapacitada y siguen sin darme respuesta. Debo pagar carro para movilizarme, debo pedirle a alguien que me lleve, no puedo estar yendo y viniendo a ver si por fin me atienden”, dijo.

Sr @RappiColombia tuve un accidente laborando con ustedes, ocasionando amputación de pierna. Hace +1mes pedí el historial de pedidos para el trámite de seguros. Aunque estoy incapacitado, me han hecho ir a su oficina y aun no brindan la info. ¿Les parece justo eso? #LoQueFaltaba pic.twitter.com/FQqBgb7tzL — Cristian Abril (@c_abril_r) March 7, 2023

Rappi responde en qué va el caso del domiciliario Cristian Abril

Ante la delicada situación, el periódico se comunicó con la empresa y allí informaron que le han brindado apoyo al trabajador, pero que, lamentablemente, el procedimiento está atrasado.

“Lamentamos los inconvenientes que esta demora ha ocasionado. Nuestro equipo de operaciones estaba avanzando para expedir el documento cuanto antes. Ya estamos tomando medidas para que este proceso no sea demorado ni para Cristian ni para ningún otro repartidor registrado en la aplicación Soy Rappi“, menciona.

Incluso, la compañía manifestó que están a la espera del dictamen de invalidez de las autoridades para avanzar en el procedimiento, cuya póliza “incluye el reembolso de los gastos de curación y gastos adicionales en que el beneficiario pueda incurrir como compra de medicamentos, exámenes médicos, elementos de curación, entre otros”.