Los estratos sociales en Colombia están por desaparecer luego de que se aprobara el decreto que le daría luz verde a la implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI) el cual, según funcionarios del Gobierno, ayudará a focalizar los impuestos hacia personas que realmente los necesitan.

Aunque la idea pinta bien, esta decisión ha generado incertidumbre entre muchos beneficiarios de subsidios como Jóvenes en Acción, quienes, reiteradamente, han cuestionado el futuro de este apoyo estatal puesto que entre sus requisitos exige pertenecer al Sisben, una entidad que selecciona y clasifica de acuerdo con el estrato social, de la que hace pocos meses se rumoraba su desaparición.

Cabe recordar que desde que inició 2024, el subsidio llamado Jóvenes en Acción cambió de nombre a Renta Joven. Esta nueva versión del anterior apoyo está habilitada para jóvenes de entre 14 y 28 años que estudien en escuelas normales superiores, instituciones de educación superior o el Sena.

Frente a lo anterior, la saliente directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, a través de una entrevista con El Tiempo, explicó que estos subsidios no se encuentran en riesgo aunque se implemente el RUI y que, para demostrarlo, el Estado ya habilitó 10 billones de pesos para apoyar a personas vulnerables y en pobreza extrema durante 2024.

Según le comentó al medio citado, la implementación del RUI busca atender primordialmente, a través de subsidios, a la población en pobreza extrema que no posee Sisbén. No obstante, aquellos apoyos económicos como Jóvenes en Acción (ahora Renta Joven) o Colombia Mayor seguirán funcionando de la misma manera.

“Esto (Jóvenes en Acción y Colombia Mayor) va a seguir igual, la idea es poder encontrar nuevas personas que hoy no han podido ser localizadas porque en sus territorios no tienen Sisbén. (…) Queremos llegar a quienes hoy no se encuentran identificadas por el Estado para brindarles toda la oferta institucional”, le dijo Sarabia al diario mencionado.

