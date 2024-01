El plan del gobierno de Gustavo Petro de crear el Registro Universal de Hogares no solo acabaría con los estratos en Colombia, sino que transformaría el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programa Sociales (Sisbén).

Esta es una base de datos en las que están registrados más de 20 millones de hogares y que permite, como su nombre lo indica, saber quiénes pueden aplicar a ayudas del Estado.

No obstante, el plan del gobierno Petro le apunta a dejar atrás este tipo de mecanismos de focalización y llegar a un sistema más avanzado y con tecnología del siglo XXI.

Para esto, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) trabaja en tener información en tiempo real, que permita identificar quiénes sí necesitan los subsidios del Estado.

Este proceso se viene trabajando en dos pasos: uno, que ya se está aplicando, tiene que ver con el Registro Social de Hogares. Y, el segundo, será el Registro Universal de Ingresos (RUI), que acabaría con los estratos y transformaría el Sisbén en Colombia.

Así lo confirmó el director del DNP, Jorge Iván González, en entrevista con el programa de radio de Presidencia de la República.

Y agregó: “Queremos que esa franja, que no de personas no declarantes en la Dian, empiece a informarnos más regularmente sobre sus ingresos”.

Para lograrlo, el gobierno Petro avanza en un plan, que permitiría unificar buena parte de los registros administrativos relacionados con los dineros de los ciudadanos.

Entre estos, las matrículas que se hacen en los colegios de sus hijos y los datos que quedan en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), así como los datos que tienen la Dian y el Dane, por mencionar algunos.

De acuerdo con González, se está unificando toda esta información y, a futuro, se llegará al RUI, con lo cual, en ese momento, se acabarían otras formas de focalizar a los colombianos.

“Cuando tengamos todos los ingresos de todas las personas, ya no vamos a necesitar muchos de los mecanismos para focalizar que tenemos ahora. El estrato no lo vamos a necesitar, no vamos a necesitar el Sisbén, ni las encuestas de Familias en Acción, etc.”, afirmó.