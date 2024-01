Desde hace varios meses, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) prepara un decreto que eliminaría los estratos en Colombia. El objetivo es focalizar de manera más apropiada la asignación de los diferentes subsidios que se existen en el país.

El Registro Universal de Ingresos (RUI) funcionará como la única herramienta para la identificación de beneficiarios, en aras de que los beneficios del Estado puedan llegar a las familias que realmente necesitan apoyo económico, a través de un sistema de medición más efectivo.

La entidad considera que existen hogares clasificados como estrato uno y que en realidad no deberían ser considerados como pobres o vulnerables, por lo que no deberían recibir subsidios. Asimismo, puede haber familias en estratos medios o altos que por sus ingresos podrían necesitar una ayuda.

“El RUI busca ser el componente que no solo ayude a identificar la parte más vulnerable y pobre del espectro socioeconómico de los hogares colombianos, sino también ver quienes están en una mejor situación para eliminar cualquier error de inclusión de no pobres que reciben subsidios y mejorar la eficiencia de la contribución en servicios públicos domiciliarios. Para ello vamos a utilizar información del Runt, la Pila, la Dian, y así tener mejor información de la situación de los hogares”, explicó Juan Miguel Gallego, subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional, en El Tiempo.

El decreto que propone el DNP significa el final de los estratos. Actualmente, el sistema de estratificación se rige por nivel 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con este cambio solo se tendrán en cuenta los ingresos para definir quién debe recibir los subsidios.

Así las cosas, una familia que resida en un sector de la ciudad qué históricamente haya sido estrato medio o alto (Usaquén, Suba o Chapinero, em el caso de Bogotá, por ejemplo), podría empezar a recibir ayudas si luego de las verificaciones se detecta que debe ser beneficiaria de un subsidio por tener ingresos bajos.

Del mismo modo, personas que vivan en estratos 1 o 2 podrían dejar de recibir subsidios, pues si se verifica y en realidad tienen ingresos suficientes no seguirían siendo beneficiarias solo por la zona en la que viven. Se trata de una situación que seguramente no ocurrirá con mucha frecuencia, pero que es posible con el nuevo sistema.

Cambio en estratos en Colombia a partir de cuándo regirá

El decreto con el que se propone avanzar en la consolidación del RUI debe comenzar a operar en el primer semestre del 2026. Todo parece apuntar a que en 2025 se llevará a cabo un piloto para evaluar el nuevo sistema.

“El objetivo, lo ideal, es no tener estratos, lo que pasa es que la transición es importante. El sistema de estratificación como lo conocemos ahora que ubica a los colombianos en seis grupos que dependen de las características de su vivienda es inadecuado dada la cantidad de información que tenemos hoy. El ideal de una política social es llegar al hogar y a la persona, no a un predio o una vivienda. En ese sentido, una vez el estrato social ya no sea un mecanismo de focalización, tendrán que ir desapareciendo a medida que el RUI va entrando”, concluyó Gallego.

