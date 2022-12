Por eso, Fernando Socol, abogado especialista en temas de visas para trabajo en Estados Unidos, entregó detalles de lo que está buscando ese país para trabajar.

En una entrevista con Pulzo, el experto destacó que la pandemia abrió grandes oportunidades para perfiles altos, pues eminencias de diversos países querían participar en investigaciones que ayudaran a controlar la emergencia sanitaria.

Socol detalló que esas necesidades permitieron que Joe Biden, presidente de ese país, emitiera una directriz para que la oficina de migración le diera prelación a los perfiles STEM (science, technology, engineering and mathematics).

Esa orden emitida por el mandatario estadounidense “abrió la puerta para qué mucha gente aplicara”, y el país comenzara a atraer mejores profesionales.

Además, según Socol, también se necesitan pilotos, maestros, expertos en computación y biólogos. Y se les suman también los odontólogos y ortodoncistas, que tienen mucha demanda de clientes, aunque entran a jugar las licencias para operar.

Sin embargo, dijo que los perfiles que no funcionan bien son los de los abogados, porque no pueden ejercer, y los “médicos, a menos que sean investigadores, porque allí no necesitan licencia”.