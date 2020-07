green

Pero eso no es lo más novedoso, de acuerdo con dinero, Galviz, que ejercerá la gerencia desde la distancia ya que no vive en el país hace casi 9 años, no es profesional en ingeniería de sistemas (como se pensaría por el cargo en la empresa de tecnología), sino que estudió ingeniería industrial en la Universidad de los Andes.

La revista mencionó que el nuevo gerente del gigante tecnológico entró a este mundo gracias a Oracle, que le dio su primera oportunidad en 1995 y donde se consolidó como jefe, aprendiendo a armar equipos de trabajo.

Galviz regresará a Colombia, cuando pase la pandemia, luego de desempeñar en el continente africano el cargo de director de operaciones y marketing para Microsoft para esta región desde febrero de 2017; de acuerdo con el perfil del empresario en la multinacional, antes de estar en ese cargo ejerció como director de negocios, marketing y operaciones para la región del Golfo.

“Jaime aporta una amplia experiencia de liderazgo en diferentes mercados donde impulsó una evolución empresarial significativa, promoviendo soluciones en la nube, evolucionando la habilidad digital, desarrollando un fuerte ecosistema de personas y socios para apalancar la transformación digital de clientes y organizaciones”, dijo Cesar Cernuda, presidente de Microsoft Latinoamérica.

El caleño complementó su formación académica con programas de negocios, gestión y marketing estratégico en el Inalde Business School, en Bogotá, y la Universidad de Michigan y la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, añadió Microsoft en su página de Internet.

Además, asistió al programa de capacitación del Instituto para la Excelencia Profesional en Coaching, y formó parte del programa de liderazgo de alto rendimiento de la escuela de negocios de Saed, Universidad de Oxford