El funcionario comentó en W Radio que después de expedido el documento el pasado 15 de abril, fue la secretaria jurídica de la Casa de Nariño la que lo alertó, el 2 de junio, que había un error de procedimiento y que por ello debía notificar ella misma a la Corte Constitucional para que lo declarara inexequible, por lo que no fue sorpresa para el Gobierno que se cayera la medida.

La falta de las dos firmas no solo fue notada por la secretaria jurídica de Presidencia; de acuerdo con Malagón en la emisora, la Procuraduría General de la Nación también se dio cuenta del error y emitió una comunicación al alto tribunal para que, en esa misma dirección, tumbara el decreto que les daba subsidios a los colombianos de estratos 1, 2 y 3 para el servicio del agua y alcantarillado.

“Eso me pareció muy profesional. Ella me llamó (la secretaria de Palacio) y me dijo que no estaban las firmas, a mi casi me da un infarto. Me dijo que ella era la primera que debía decirme que el decreto se tenía que caer, indicó el ministro en el medio.