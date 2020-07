green

El alto tribunal decidió, por la falta de las firmas de dos ministros en el documento, que la medida fuera retroactiva; es decir, que además de que los más vulnerables perdieron este beneficio (que iba hasta el 31 de diciembre diciembre), tendrán que reponer la plata que se les descontó, por lo que la preocupación de muchos ahora es si se tendrá que devolver en el mismo porcentaje.

Si esto pasa, los colombianos de estrato 1 deberán devolver los recursos que se les descontaron (80 % de la factura del servicio de agua) desde que entró a regir el decreto el pasado 15 de abril y hasta la fecha; lo mismo pasará con los de estrato 2, que tendrán que regresar lo que les descontaron de cada factura (50 %) y el estrato 3, cuyo descuento en cada recibo fue del 40 %.

Por ejemplo, si usted pertenece al estrato 1 y la factura del servicio de agua le llegó por 45.000 pesos en mayo (sin descuento incluido), y pagó 9.000 pesos gracias al subsidio, tendrá que reponer 36.000 pesos, de igual manera pasará en el caso de los estratos 2 y 3; sin embargo, como aún no se conoce el fallo de la Corte Constitucional, no se sabe si habrá o no plazo para hacer el pago.

“En mayo nos llegó ese subsidio y el recibo nos llegó el doble de caro. Ahora nos toca devolver el dinero y seguir pagando un recibo costoso”, dijo Germán Rojas, beneficiario de este subsidio a Noticias Caracol, y añadió que los recursos que se ahorraban los destinaban para alimentación.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, recordó en el medio que, a pesar de la decisión del alto tribunal, se mantiene el subsidio actual que normalmente rige en Colombia. “Para el estrato 1 es del 70 %, para el estrato 2 del 40 %, y para el tres es del 15 %, lo que se pierde el sobre subsidio del Gobierno”.

“Efectivamente vamos a volver a cuarentena y eso va a hacer que muchos de los hogares incrementen su consumo. Por lo tanto, lo que les pedimos a los bogotanos es ser muy eficientes en el uso de los servicios, en este momento no tenemos más recursos ni alternativas para invertirlos en estas ayuda”, indicó en el informativo Nydia Milena Rangel, secretaria de Hábitat de Bogotá.

En Pereira el caso es diferente; de acuerdo con Carlos Maya, alcalde de la ciudad, la decisión de la Corte no afecta a sus ciudadanos porque la Alcaldía asumió el costo de los servicios públicos con recursos propios para estos estratos.