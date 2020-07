green

En ese sentido, los usuarios tendrán que alistar más dinero y sumar un 19 % más para el pago mensual.

Pero, ¿cuándo comenzará de nuevo el cobro del IVA para los usuarios de celular? Según La República, el beneficio del no pago termina el 14 de agosto próximo, es decir, desde esa fecha tocará pagar mucho más por tener activos los planes de datos y voz.

El beneficio del no pago del impuesto se anunció en abril pasado y fijó un plazo de 4 meses. En esa época, el Ministerio de las TIC explicó que no se les cobraría el IVA a los planes móviles de hasta 71.217 pesos para garantizar el acceso a las comunicaciones.

Dicho alivio económico en medio de la emergencia por COVID-19 le daría acceso al servicio de voz y datos especialmente a la población de menores ingresos en el país, que cuentan con planes prepago o pospago dentro de ese rango de valor.

En abril, además, el ministerio destacó que también se agilizaría el trámite de los permisos y licencias requeridas para desplegar infraestructura de telecomunicaciones, que deberán hacerse de manera prioritaria dentro de los diez días siguientes a la solicitud, teniendo en cuenta que el plazo era de 60 días.

Hasta el momento, el Gobierno no ha dicho si el no cobro del IVA se podría extender por otro periodo. De no ser así, es mejor que vaya alistando más plata porque su factura de celular subirá cerca del 20 % el próximo mes.