El aviso reciente de Colpensiones sobre una estafa que afecta a muchos es un ejemplo más de una realidad que ha dejado a miles de colombianos como víctimas, lo que abre espacio a un seguimiento sobre cómo afrontarlo.

¿Acaso no conocemos todos a alguien que haya sido estafado por medios digitales en el país? De ahí, Pulzo encara este problema para abordar una alternativa, en el marco de la conmemoración del Día del Internet que se lleva a cabo el 17 de mayo a nivel internacional.

Un reciente estudio de IBM, en 2023 y por segundo año consecutivo, mostró que Colombia fue el segundo país con más ciberataques en América Latina, solo después de Brasil. Esa amenaza es latente y usa a grandes empresas como Nequi, Claro y demás para engañar, por lo urge una pronta acción.

El ‘phishing’ es una técnica de fraude en línea donde los estafadores se hacen pasar por entidades legítimas para obtener información confidencial, como contraseñas o datos financieros, de manera fraudulenta.

“La ciberdelincuencia organizada está tras empresas de cualquier tamaño y sin importar el rubro. De acuerdo con el estudio que mencionaba de IBM, en 2023 el ‘retail’ fue uno de los sectores más atacados, empatando con finanzas y seguros en el primer lugar, con 25 por ciento cada uno. Además, se observó un aumento en las campañas que aprovechan extensiones maliciosas de Chrome, la mayoría enfocadas en entidades financieras de la región”, remarcó el experto.

Un informe de Purplesec, empresa estadounidense de seguridad informática, expuso cómo el 98 por ciento de los ciberataques comienzan con ingeniería social, técnica de manipulación psicológica utilizada por estafadores para obtener información confidencial o acceso a sistemas.

“Estos ataques minan la confianza general en las plataformas digitales. Las marcas que invierten en reforzar la seguridad de sus aplicaciones están invirtiendo en la tranquilidad de sus usuarios y ayudando a fidelizarlos”, explicó Tom Tovar, CEO y cofundador de Appdome, ventanilla para la defensa de las aplicaciones móviles.

De ahí, si bien es clave acudir a mecanismos de prevención en ciberseguridad para evitar el crecimiento de esos fraudes, también vale la pena evaluar la opción de establecer pólizas para que las personas ante estas estafas a nombre de grandes compañías.

A pesar de que existen seguros contra ciberataques a organizaciones públicas y privadas en Colombia, ese punto para los ciudadanos necesita estructurarse de la mano con la legislación y las empresas en medio de una crisis evidente sobre el tema.

Óscar Rodríguez, líder en ciberseguridad en la cadena de seguros Marsh McLennan en Colombia, le explicó a Pulzo que solo HDI Seguros y Seguros Mundial tienen productos para personas, aunque reconoció que en estudios de mercado se ha encontrado con que los usuarios no acudirían mucho a ese tipo de servicio. Aún así, el experto entendió su eventual utilidad.

“Una cobertura importante que entraría a suplir parte de las necesidades de este mundo tan interconectado es en los escenarios de fraude y de suplantación, es decir, no solamente cuando acceden a mis datos, me roban mis credenciales y sale dinero, sino también cuando me están suplantando para adquirir algún servicio o algún tipo de producto incluso de que de sector financiero”, afirmó.