A pesar de que muchos se alegraron por un alivio frente al cobro del 4 por 1.000 en Colombia, salieron a la luz una serie de amenazas que personas denunciaron por parte de aplicaciones de préstamos digitales en Colombia. Incluso, se destapó el nombre de una reconocida en el mercado.

¿Cómo amenazan a través de aplicaciones de préstamos digitales en Colombia?

Noticias Caracol presentó testimonios de personas que indicaron que fueron blanco de intimidaciones después de solicitar préstamos por medio de aplicaciones móviles.

Un hombre identificado como Yesid indicó que pidió como préstamo la cantidad de 200.000 pesos colombianos a un término de pago de ocho días con 50 por ciento de interés, aunque afirmó que al dar clic las condiciones cambiaron.

“Ya el plazo para devolverlo no es de ocho días sino de cinco, pero cinco es el día límite. A los tres días empiezan a llamar a decirte que tienes que devolver el dinero ya porque no son cinco días sino tres. Si no cumples, empiezan con todo su acoso sistemático“, relató.

Contó que recibió mensajes donde lo maltrataron y luego hasta lo amenazaron con una difamación con todos los contactos que tenía almacenados en su dispositivo móvil.

“En mi caso mandaron una foto de mi cédula y un niño con los ojos tapados con un mensaje que dice que trabajó con Secretaría de Educación y el ICBF y que soy violador de niños y que me aprovecho de mi situación en el Estado para hacerlo, la primera en recibir ese mensaje fue mi mamá”, aseguró.

Agregó cómo las intimidaciones fueron más agresivas: “Una de las aplicaciones me envió una foto y un vídeo de unas mesas con armas y la silla del copiloto de un carro con armas y literalmente el mensaje decía que ya sabían donde vivía aquí van listos a levantar mi casa a bala”.

Sergio Hernández, otro usuario, afirmó que tuvo una realidad similar con dos aplicaciones, de las que aseveró que utilizan diferentes estrategias como mensajes de texto a los contactos y mensajes por WhatsApp utilizando fotos. Sin embargo, remarcó que una de esas pasó de lo virtual a la persecución.

“Yo no estaba ni en la casa ni en el trabajo. Estaba haciendo unas diligencias y lo único que me dijeron en la empresa y en la casa era que me estaban buscando unas personas en una moto, que eran muy raras, que su apariencia no era la de un mensajero”, contó.

Noticias Caracol mostró que esa aplicación es Lukiao, reconocida como una de las que ofrece préstamos digitales. En el reporte en el que expuso el documento, se explicó que esa plataforma provocó que la Corte Constitucional emitiera una sentencia en la que exhortó a la Superintendencia de Industria y Comercio a darle especial atención a las mencionadas quejas.

“En la tutela instaurada, la víctima denunció que en repetidas ocasiones agentes de la aplicación lo buscaron a su vivienda y fue amenazado por el no pago de una cuota, además del robo de datos y daños al buen nombre”, indicó el informativo.

¿Por qué es peligroso usar aplicaciones de préstamos digitales en Colombia?

El informe señaló que en el último año se han registrado 9.000 denuncias contra 89 aplicaciones que son investigadas por la Fiscalía, lo que abrió paso a la explicación de las autoridades sobre cómo funciona el riesgo desde que los usuarios las descargan en sus dispositivos móviles.

“Caen en esta redes de préstamos y lo que digamos del fenómeno del ‘gota a gota’. ¿Cómo funciona esto? Cuando se descargan las diferentes aplicaciones a los celulares, el usuario le está dando permisos o credenciales de acceso para que sus aplicaciones de una manera local capte sus datos”, explicó el mayor Julián Celis, investigador de la seccional criminal.

Las autoridades dejaron en evidencia cuáles son los cargos que se establecen en este tipo de modalidad, en las que hay aplicaciones que ofrecen esos préstamos digitales.

“En el fenómeno ‘gota a gota’ se puede establecer que un conjunto de delitos como es el acceso abusivo sistema informático, relación de datos personales, concierto para delinquir cuando se logra demostrar que hay una estructura criminal detrás de esto, está el delito de extorsión, amenazas, injurias y calumnias”, finalizó Celis.

