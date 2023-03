Los emprendimientos que ofrecen sus productos o servicios en internet siguen tomando fuerza. Sin embargo, hay algunos miedos para llegar al éxito y por ello, mediante el dropshipping se pueden superar.

De acuerdo con el Reporte Global de Emprendimiento de Amway, entre 5.700 personas de Colombia, México, Argentina, Venezuela y Costa Rica, nueve de cada 10 latinoamericanos tienen un gran interés por emprender.

(Vea también: Andi alerta por negocios que morirían pronto en Colombia: “Es un certificado de defunción”)

Sin embargo, 63 % cree que no cuenta con los recursos para hacerlo, 40 % tiene temor al fracaso, 23 % a no ser competitivos, 21 % siente miedo de no poder desarrollar un plan de negocios que genere ventas, y 15 % a lo que piensen los demás.

Para el empresario Santiago Ospina, el mayor problema en la actualidad es la forma en cómo nos educan desde pequeños para sentir miedos a emprender y a pensar de una forma diferente.

A pesar de ello cree que los espacios digitales son la puerta para construir la próxima generación de empresarios.

Por esa razón, decidió tomar lo que aprendió durante más de once años sobre negocios, comercio digital y ventas, para ayudar a otros y construir la primera comunidad de dropshipping con más de 100.000 jóvenes latinoamericanos. Esto, con el fin, de generar un impacto social y económico en la región.

Lee También

¿Qué es el dropshipping?

Dropshipping es un método de envío y entrega de pedidos minoristas en el cual no es necesario que la tienda tenga los productos que vende en el almacén.

(Vea también: Pilas con este problema que afecta a los trabajadores; empresas tienen mucho que ver)

De es modo, cuando la tienda vende un producto, lo compra de un tercero y lo hace enviar directamente al cliente. Así, algunos comerciantes de Amazon trabajan, aprovechando el branding.

Le mostramos un video del canal Emprende Aprendiendo, para que conozca más de este negocio:

“Desde hace mucho encontré que mi verdadero propósito, más que el de crear empresas, era el de servir a los otros, por esa razón, tengo un objetivo en mente y una responsabilidad con mi país, con la región y con las personas, de que puedan encontrar oportunidades de negocio y que esto les permita cambiar sus vidas”, aseguró Ospina.

A partir de la educación y el relacionamiento con otras personas que se encuentran en la misma situación halló cómo acercarlos con las herramientas y los actores más importantes dentro de este ecosistema.

Fue por ello, que desde el 2021 decidió crear y patrocinar junto a otros empresarios La Feria EffiX, el evento más grande de comercio electrónico de la región.

Por otro lado, este empresario antioqueño decidió usar sus conocimientos y experiencias en el mundo digital con Effi ERP, un software de administración de comercio electrónico.

Además, está desarrollando una plataforma de dropshipping que tendrá más de 120.000 productos y que estará integrada con un e-learning gratuito que le enseñará de forma práctica, fácil y básica a cualquier persona cómo crear una tienda digital, integrar productos, hacer un catálogo, moverse por las redes sociales.

Santiago Ospina asegura que la aparición del dropshipping abrió una puerta a la democratización del comercio electrónico, puesto que ayudó, a eliminar lo que durante años fueron los mayores problemas de las primeras tiendas en línea, como los productos, el stock, las bodegas, la logística, e incluso, el tener un software que centralizará todos los procesos de venta.

(Vea también: ¿Sentirse en un restaurante en Italia desde una casa en Colombia? Emprendimiento lo logró)

“Yo quiero y me sentiré completo cuando el día de mañana haya miles de empresarios que tengan su propio negocio gracias a que aprendieron lo que desde el colegio yo aprendí superando varios desafíos”.

Cabe destacar que, al cierre de 2022, la Cámara de Comercio Electrónico registró ventas en línea superiores a los $55 billones, a través de 332,4 millones de transacciones digitales, y se considera, que aporta un 3,5 % del PIB colombiano.