La reforma al sistema pensional llegará al Congreso de la República en marzo de 2023, anunció Jaime Dussán, presidente de Colpensiones. Entre tanto, continuará la discusión sobre el contenido de la propuesta, que aún les provoca dudas a los fondos privados y a sus afiliados.

(Lea también: “Qué barbaridad”: Petro recibe críticas por mensaje sobre el ahorro pensional en Colombia)

Aunque la modificación principal de la reforma es que miles de trabajadores que cotizan en los fondos privados deberán hacerlo obligatoriamente en Colpensiones, hay otros cambios que tienen pegados al techo a muchas personas.

Entre los puntos que provoca incertidumbre destaca el tema de la edad de pensión. El Gobierno de Gustavo Petro ha señalado que no es necesario aumentar la edad en la que los colombianos se jubilan —62 para el caso de los hombres y 57 para las mujeres—. Sin embargo, hasta que el texto no sea presentado la opción no se descarta.

Pese a dicha posición, la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (Fiap), sugirió que la edad de jubilación aumente en Colombia para evitar que el sistema se haga insostenible.

Proponen subir edad de pensión en Colombia

Para el gremio internacional de fondos privados, en la actualidad, los sistemas pensionales enfrentan desafíos que no se han visto en décadas. Esto ha ocasionado mayores niveles de inflación, tasas de interés altísimas y mayor incertidumbre en las condiciones de la economía, “mientras que las expectativas de vida continúan aumentando y las poblaciones envejecen”, citó Semana.

Según el estudio, el envejecimiento de la población es una de las grandes debilidades de los sistemas pensionales en el mundo. Por lo tanto, para el caso de Colombia, la Fiap sugiere “incrementar la edad de jubilación estatal en forma gradual”.

Lee También

Por otro lado, la Fiap señala que se debe revisar el cambio de “desviar gran parte de las cotizaciones a la administradora estatal [Colpensiones] que gestiona el sistema público de reparto”.

A juicio de la Fiap “esas medidas tendrían graves consecuencias negativas tales como: un aumento del déficit fiscal y del sistema de pensiones, que llevaría la deuda de pensiones de menos del 100 % a más del 200 %”.