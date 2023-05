Desde el balcón de la Casa de Nariño, Gustavo Petro, acompañado de su esposa Verónica Alcocer, hizo una férrea defensa a las reformas que ha presentado y lanzó una catastrófica advertencia sobre el futuro de los fondos privados de pensiones (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia).

(Lea también: Petro metió la pata con pensiones y podría afectar a muchos: “Hice mal cálculo en campaña”)

El pronunciamiento del mandatario no les gustó a los fondos privados. Asofondos, entidad gremial que los agrupa, emitió un documento en el que rechazó cada una de sus afirmaciones.

A la declaración: “Sin reforma, los fondos de pensiones se van a acabar. Esto se argumenta por la tendencia en las cotizaciones que se han triplicado en Colpensiones desde 2010, mientras que en el Rais no alcanza a duplicarse en el mismo periodo”, los fondos privados contestaron de manera tajante al presidente.

“Este argumento no tiene fundamento. Los fondos de pensiones no se van a acabar sin reforma. Solo en el primer trimestre de este año los fondos de pensiones crecieron en 18 billones de pesos. 7 de cada 10 afiliados escogieron estar en un fondo de pensiones y, para el 95 % de la población, los fondos privados son la mejor opción. Adicionalmente entre los nuevos afiliados al sistema pensional, el 81 % prefiere los fondos”, expresó Asofondos.

Petro dijo que los fondos ya no ahorran: “Esto se argumenta calculando la diferencia entre las entradas a los fondos de pensiones (excluyendo rentabilidades) y las salidas (incluyendo los traslados que se giran de los fondos de pensiones a Colpensiones)”. Con respecto a esa declaración, Asofondos señaló que el cálculo tiene un error al no incluir los rendimientos en los ingresos de los fondos.

Lee También

Asimismo, el gremio se refirió a la declaración de Petro en la que aseguró que “buena parte del ahorro que construyeron los fondos de pensiones está por fuera de Colombia”, por lo que él considera que “las oportunidades de crecimiento y la generación de empleo se están generando en el exterior”.

Para Asofondos, las inversiones se hacen buscando las mejores oportunidades para que el ahorro de los trabajadores crezca. “Los buenos administradores de los ahorros y los buenos inversionistas saben que no hay poner todos huevos en una misma canasta”, argumentó.

El presidente dijo que de no aprobarse la reforma pensional, paradójicamente, los fondos privados igual se van a acabar en Colombia.

“Hoy puedo tener la seguridad, miren la paradoja, de que, si no se aprueba esta ley de reforma a la salud, y si no se aprueba la pensional, las EPS se acaban y los fondos privados de pensiones, también. Y no porque el presidente quiera”, declaró Petro.