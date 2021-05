green

“No hay cómo alimentarlos. Hay mortalidades muy grandes. Hay represamiento de productos terminados que no tienen cómo salir. Tenemos 4 millones de aves en suroccidente. Ayer, tristemente, tuve que dar la orden de sacrificar 400.000 aves porque no tienen alimento. No hay nada que hacer”, dijo Juan Felipe Montoya, presidente de Huevos Kikes, en entrevista con Blu Radio.

La situación para esta empresa santandereana es tan crítica, que podría cerrar si el paro nacional y los consabidos bloqueos continúan, dijo el directivo a la frecuencia radial.

“En la compañía tenemos un millón de aves en ayuno y entraron hoy cuatro millones adicionales que son las que tenemos en el suroccidente produciendo, la afectación mínima del número de unidades producidas será de 3 meses”, explicó Montoya.

La empresa emplea a 1.600 personas en el suroccidente de Colombia y a 2.500 más en Santander, empleos que se podrían perder si la empresa llega a cerrar sus puertas.

En conversación con el diario La República, el directivo Juan Felipe Montoya había advertido hace un par de semanas que de seguir el paro nacional y los bloqueos de vías, tampoco se descartaba que el precio de un huevo subiera a 700 pesos (un huevo campesino, que es el más caro, cuesta 600 pesos).

Otros productores de huevos también han sido víctimas de los bloqueos

Huevos Kikes no es la única productora de huevos que ha tenido que sufrir durante estos 23 días de paro nacional.

En Quindío, la compañía Huevos Minido enfrenta dificultades para conseguir alimento para las aves de corral y a eso se suma que los empaques de los huevos (cubetas de 30 unidades) también escasean, lo que les impidió vender su producción, destaca el diario La República.

La dificultad para conseguir alimento de animales no fue exclusiva de esta empresa, sino de otras del sector, agrega el diario económico.

El medio informa que el 80 % de las cubetas para huevos es fabricado por una empresa en Buga, Valle, y les provee el empaque a empresas de todo el Eje Cafetero, pero lleva 12 días cerrada por efectos del paro nacional, que completa 15 días.

Jairo Arango Botero, representante legal de Minido, le dijo a La República que así tuviera alimento para sus animales y empaques para los huevos, otro problema que enfrentaría sería el del transporte, pues los camioneros están temerosos de que en la ruta los vándalos les dañen los vehículos y denuncian escasez de combustibles.