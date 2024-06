En la mañana de este 24 de junio, la Dian levantó la sanción a la que fue sometida el negocio de Doña Segunda, en el popular sector del 12 de octubre, en la localidad de Barrios Unidos.

Sin embargo, se trató de una noticia que levantó buenos comentarios, pero que en algunos sectores despertó algunas críticas por la manera en que la comerciante procedió por bastante tiempo sin la facturación electrónica, condición con la cual el organismo de impuestos busca asegurar el cumplimiento de las normativas fiscales y la transparencia en las transacciones comerciales.

Precisamente, el periodista Néstor Morales, de Blu Radio, no escondió su inconformismo con la dueña del negocio, ya que para él, se trata de un soporte de transacciones que debió implementar hace mucho tiempo. Además, no le parece que se deba victimizar a la mujer, y le contestó a las personas que lo tildan de indolente con la negociante.

“Me parece que no tengo que sentir ningún dolor, porque Doña Segunda es una persona profundamente exitosa… Y no me produce dolor que las personas exitosas paguen impuestos”, afirmó el comunicador durante su programa matutino.

De acuerdo con la emisora, el conocido negocio estará entregando por el momento la factura de contingencia, que se utiliza cuando se presentan fallas y no es posible transmitir la factura electrónica.

Igualmente, la entidad gubernamental aclara que superada la contingencia, se deben transmitir las facturas de talonario o papel a la Dian, durante las 48 horas siguientes de haber superado la eventualidad, marcando la factura como Tipo 03 y relacionando los consecutivos de papel o computador que fueron emitidos.

