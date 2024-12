Pedir una cita en Colombia para los que no tienen prepagada se ha convertido en un dolor de cabeza, ya que en las líneas de atención por teléfono, por Internet o incluso presencial la demora es muy grande y al momento de responderle le dicen que hay agenda disponible pero mucho tiempo después.

(Ver también: Dan crudo panorama a afiliados de varias EPS en Colombia: Minsalud habla de “liquidación”)

Sin embargo, pese a toda esa espera, justo ese día a las personas se les puede presentar cualquier situación y el llegar se les hace imposible, lo cual en muchos casos, además de tener que volver a empezar todo el proceso, les significa un costo extra porque muchas veces se cobran multas.

No obstante, esto no está bien y las EPS que lo hagan se expondrán a duras sanciones legales y económicas.

Lee También

Por qué no le pueden cobrar por incumplir una cita médica

Tal como está establecido en el artículo 455 de la Ley 1438 de 2011, cualquier multa o sanción por parte de la entidad a un paciente por incumplir una cita médica está completamente prohibida y más para aquellos cotizantes o beneficiarios del régimen subsidiario, contributivo o población vinculada.

Ahora, esto no es solamente para las citas de medicina general, sino también para aquellas de medicina especializada o alternativa, por lo que las personas no deben recibir bajo ninguna circunstancia un cobro coactivo si no recibió la atención correspondiente.

“Ninguna EPS del régimen contributivo o subsidiado, ni clínicas ni hospitales pueden cobrarle multas a un paciente por no asistir a una cita médica programada”, declaró la Superintendencia de Salud.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Superintendencia Nacional de Salud (@supersalud)

(Ver también: Destapan cuál será el futuro de las EPS Sura y Compensar en Colombia: afiliados, atentos)

Cómo reportar a una EPS que le cobró por faltar a una multa

Ahora, si usted recibe alguna sanción o algo por el estilo, lo que debe hacer de inmediato es denunciar ante la Superintendencia Nacional de Salud a través de la línea 018000513700 o mediante la página web www.supersalud.gov.co.

Cabe destacar que según los artículos 130.7 y 131 de la ley 1438, las entidades que incumplan con esta norma serán objeto de drásticas sanciones legales y económicas.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.