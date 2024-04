El asesinato del médico Juan Guillermo Aristizábal a manos de su paciente el pasado 18 de abril en la ciudad de Medellín conmocionó al país. Recientemente, se han ido revelando más detalles sobre este aterrador crimen.

Marcela Cano, hermana del homicida, confesó que en algunas de las charlas que sostenía con John, él solía hablar de la inconformidad y del odio que tenía hacía la persona que lo operó: “Esta no se la paso, esta no se la paso, esta no se la paso”.

El comentario siempre terminaba en disgustos entre los dos, diciéndole que dejara “la bobada”, sin saber que él ya tenía todo un plan para acabar con la vida de Aristizábal.

Esta revelación se suma al documento de 369 páginas que escribió John Ferney Cano en el que además de contar detalles privados de su vida, de la operación a la que se sometió y de la frustración que le dejó el procedimiento médico, anexó sus deseos de venganza hacía el galeno.

Después de un plan de 2 años, Cano cometió el crimen disparándole al especialista y, posteriormente, se quitó la vida. Los dos cadáveres quedaron en el noveno piso de la Clínica Medellín.

Para el gremio médico el fallecimiento del urólogo representó una gran pérdida y se sumaron al dolor de la familia. La universidad CES también lamentó el hecho:

Con profundo dolor extendemos nuestras condolencias a los seres queridos y allegados de nuestro egresado, Juan Guillermo Aristizábal. La Universidad CES rechaza cualquier práctica violenta hacia la vida y hacemos un llamado de solidaridad y respeto por el personal médico. pic.twitter.com/deFjO7CmhR — Universidad CES (@UniversidadCES) April 18, 2024

Las autoridades evalúan los sucesos del crimen. Entre más datos se conocen más interrogantes surgen.

