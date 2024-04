Con el pasar de los días se conocen más apartes del texto ‘Memorias de un loco sensible’, en el que Cano González confiesa el asesinato del urólogo Aristizábal, según él, por un mal procedimiento.

El libro de 369 páginas retrata cada detalle del caso que tiene consternada a la capital antioqueña y al país en general, pues, además de describir la situación médica, el señalado homicida da las razones que lo llevaron a cometer el acto.

(Vea también: Hermana de asesino de urólogo rompió el silencio y dijo qué le pasó luego de circuncisión)

Justamente, en el inicio del texto, el cual ha sido compartido por varios medios de comunicación, se pueden leer unas crudas palabras que John Ferney Cano González le dedicó a su mamá, pidiéndole perdón por el homicidio que iba a cometer.

El hombre de 34 años, que también padecía problemas mentales, acompañó la oración con una foto familiar.

“Amada madre, perdóname. No soy digno de ti… Ni mucho menos de tu sublime nobleza”, escribió.

Lee También

Carta del asesino de urólogo en Medellín

En las últimas páginas del texto aparece el título ‘Carta a mi hermano’, en el que González confiesa que va a “castigar por mano propia” al urólogo Juan Guillermo Aristizábal, argumentando que es la única forma que tiene para “sentirse bien”.

“Querido hermano, el destino me ha brindado la posibilidad de castigar por propia mano a quien, por unos miserables pesos, osó lesionarme gravemente. He meditado durante bastante tiempo esta decisión, y he llegado a la conclusión de que necesito hacer esto para sentirme bien conmigo mismo“, se lee.

El declarado asesino concluyó la carta pidiéndole perdón a su hermano y toda la familia por el homicidio cometido y solicitado “silencio”, así como una futura cremación.

“Lamento profundamente causarles esta lamentable situación. Sé que no hay manera alguna de manifestarles mi perdón ante tales actos… No hables de esta situación, mucho menos con la Policía o Fiscalía. Tú tienes el derecho de guardar silencio, y te pido que lo guardes para mí. Procura sellar mi ataúd, para que los demás dejen de insinuar cosas que no son. No quisiera ser exhibido, y tampoco que se pongan los típicos carteles con mi nombre, evita todo eso, te lo pido por favor”, indica.

Y agrega: “Agradécele en mi nombre a nuestras hermanas y tías por todo el cariño y aprecio que me brindaron, estaré siempre agradecido por ello.

Lo poco que me pertenece, ahora es tuyo. Lamento haber desperdiciado tanto tiempo y dinero… Procura cremar mi cuerpo y arroja las cenizas en cualquier lugar apartado”.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.