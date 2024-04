El pasado 18 de abril de 2024, un escabroso crimen sacudió los pasillos de una clínica en Medellín, donde un hombre identificado como John Ferney Cano González acabó con la vida del urólogo Juan Guillermo Aristizábal, quien estaba en su consultorio en el piso 9 del edificio.

Luego de asesinar al galeno, este homicida apareció muerto en uno de los baños con un arma de fuego a su lado. Ahora, días después de este trágico hecho, se ha conocido un texto que dejó el extinto homicida de más de 300 páginas y en el que expone sus razones que lo llevaron a cometer el asesinato.

‘Memorias de un loco sensible’, fue el título que le puso Cano a su especie de libro, en el que cuenta que vivió un calvario por una circuncisión mal practicada que le habría hecho el médico Aristizábal, lo que lo llevó a experimentar un padecimiento durante casi 3 años, sin que ni el galeno ni la EPS le dieran solución.

Cano cuenta en el texto que acudió al urólogo por un dolor en el pene y falta de libido sexual. Allí comenzó una serie de diagnósticos, cirugías y procedimientos que nunca le permitieron aliviar el dolor y, por el contrario, afectaron su salud física y mental, según detalló El Tiempo.

Sin embargo, la última página del libro (353) es la más reveladora, pues en esta dice cómo fue que tomó la decisión de matar al médico cuando este lo echó del consultorio. Allí fue que su odio y sus deseos de venganza se incrementaron hasta el punto de pensar en un asesinato injustificado.

“Mi objetivo ahora es darle muerte a ese infame urólogo. El me engañó, ahora deberá pagar. Es un vil tramposo aprovechado. Alguien tiene que frenarlo y estoy dispuesto a pagar el precio que sea necesario, incluso si tengo que pagar con mi vida”, dice Cano en sus memorias.

Además, la misiva termina con unas palabras hacia su hermano, en las que le dice que va a cometer el crimen: “He meditado durante bastante tiempo esta decisión, y he llegado a la conclusión de que necesito hacer esto para sentirme bien conmigo mismo. Mis últimos tres meses han sido verdaderamente horribles. Mi dolor me ha llevado al límite. Ni siquiera sé cómo he podido aguantar tanto tiempo. Todos mis esfuerzos han sido en vano. Me siento más que cansado. Ya he tenido suficiente”.

Lo sorpresivo del caso es que Cano escribió la carta el 29 de febrero de 2024, por lo que tuvo 49 días para planificar paso a paso el homicidio del médico Aristizábal, el cual tiene conmocionados a la mayoría de galenos del hospital.

