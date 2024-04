Por: Caracol TV

“Esta no se la paso”, fue una de las confesiones que hizo Jhon Ferney Cano, según una de sus hermanas, antes de asesinar al médico y urólogo Juan Guillermo Aristizábal en Medellín.

El caso causó terror en el sector de El Poblado, el pasado 18 de abril, en el noveno piso de la Clínica Medellín, donde fue asesinado Juan Guillermo Aristizábal.

John Ferney Cano, además, le prendió fuego al consultorio donde fue atendido por varios años y minutos después, en medio de los gritos de la Policía, se quitó la vida en un baño.

Marcela Cano, hermana de John, rompió el silencio y decidió contar su versión de los hechos. “A mí me llegó a decir ‘esta no se la paso’, pero uno no pensaría que él llegara a hacer algo así”, señaló.

Marcela se refiere al crimen y a un texto que encontraron en el computador de su hermano, titulado Memoria de un loco sensible, de 362 páginas.

“Nosotros no sabíamos ni la mitad del de lo que él estaba padeciendo, el dolor que él sentía, porque ya tiene uno que estar muy desesperado para hacer algo como lo que hizo y para no solo eso, él dejó la evidencia. Es que yo digo que eso tiene que servir de algo, que los médicos trabajen por vocación, no por dinero”, afirmó la mujer.

El extenso relato de John detalla que desde hace nueve años venía sintiendo un dolor en la parte superior del miembro, por lo que acudió al consultorio del urólogo Juan Guillermo Aristizábal hace tres años.

“Ese procedimiento que le hicieron no le quitó el dolor, antes lo afectó más, porque ya no era solo el dolor que tenía, ya era lidiar también con la circuncisión que le sangraba, le sacaba pus. Uno no sabe eso, pero que estaba mal hecha”, aseguró Marcel.

Jhon Ferney Cano dejó claro en su escrito la decepción que sintió con el procedimiento del médico.

“He decidido que el individuo que mutiló vilmente mi miembro viril debe morir. Para mí es un traidor, un estafador, un mediocre, un aprovechado, un torturador y un mutilador que representa la figura de mi verdugo. Es un monstruo, un animal que debe ser cazado, un demonio que debe ser ajusticiado sin piedad y he de encargarme personalmente de ello”, se lee en una de las páginas del libro de Jhon.

Aunque nunca sospecharon que esto pasaría, la familia revela que hubo un momento clave en esta historia en septiembre del año 2023.

“Debido a tantas trabas… la última vez que fue donde el doctor, lo que hizo fue reírse, dijo que no le importaba. Yo pienso que ese fue el detonante, porque ya mi hermano no tenía plata”, sostuvo Marcela Cano.

Los que sí sabían lo que estaba sucediendo eran los amigos, familiares y compañeros de trabajo del urólogo Juan Guillermo Aristizábal, pues el nombre ya había amenazado al médico y se había hecho la denuncia en su momento.

Noticias Caracol consultó a la Fiscalía sobre estas amenazas, pero no hubo respuesta sobre el protocolo para proteger la vida del médico.

Galenos en el departamento están en alerta con lo sucedido. “Los pacientes no quieren asumir la frustración del fracaso del médico, como si fuéramos dioses o seres infalibles. Cada médico es un ser humano capaz de equivocarse y aun de fracasar”, manifestó Carlos Valdiviezo, presidente del Colegio Médico de Antioquia.

Juan Camilo Arango, médico y amigo del urólogo asesinado, concuerda con esto. “A los médicos nos han puesto en un escalón de dioses y no somos dioses, somos seres humanos y medicina no es ciencia, medicina es un arte de interpretar signos y síntomas que son diferentes en cada ser humano”, dijo.

¿Cómo confesó Jhon que iba a asesinar al médico?

Memoria de un loco sensible termina con una carta del 29 de febrero de 2024 de Jhon Feney, dirigida a uno de sus seis hermanos, en donde reconoce directamente que atacaría al médico.

“Querido hermano, el destino me ha brindado la posibilidad de castigar por propia mano a quien por unos miserables pesos osó lesionarme gravemente. He meditado durante bastante tiempo esta decisión y he llegado a la conclusión de que necesito hacer esto para sentirme bien conmigo mismo”, se lee en el texto del autor del crimen.

Este crimen, según la Fiscalía, podría prescribir, ya que John Ferney, el protagonista de la historia, también murió.

