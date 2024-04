Como si fuera una serie de Netflix, el caso del homicida del médico Juan Guillermo Aristizábal sigue dejando detalles asombrosos. Este hombre, que se quitó la vida luego de cometer el crimen en una clínica de Medellín, dejó un libro del que se han conocido asombrosas afirmaciones.

Sumado a ello, Marcela Cano, una de sus hermanas, habló en Noticias Caracol y se refirió al caso. En primer lugar, se mostró sorprendida por lo sucedido, pero también invitó a reflexionar sobre las conductas de los médicos y las repercusiones de sus acciones, pese a que de ninguna manera se justifica el asesinato que cometió John Ferney Cano, como fue identificado el homicida.

“Me llegó a decir ‘esta no se la paso’, pero por la personalidad de él uno no pensaba que iba a hacer algo así. No sabíamos ni la mitad de lo que él estaba padeciendo, del dolor que él sentía, él dejó la evidencia y yo digo que eso debe servir de algo. Que los médicos trabajen vocación y no por dinero”, expresó.

De igual manera, la hermana destapó en el noticiero cuál fue el momento clave en que, para ella, Cano tomó la decisión de cometer el asesinato, luego de varios diálogos con el médico Aristizábal que no quedaron en buenos términos.

“Ese procedimiento que le hicieron no le quitó el dolor, eso lo afectó más. Ya era lidiar con la circuncisión, le sangraba y cuando fue donde el doctor, lo que hizo fue reírse, que no le importaba y yo pienso que eso fue el detonante, el momento clave, porque mi hermano no tenía plata“, expresó.

Finalmente, en la carta que dejó Cano, hay un texto dedicado a uno de sus hermanos, en el que le asegura que ya tiene todo listo para perpetrar la muerte del galeno: “Querido hermano, el destino me ha brindado la posibilidad de castigar por propia mano a quien, por unos miserables pesos, osó lesionarme gravemente. Un monstruo, un animal que debe ser cazado, un demonio que debe ser ajusticiado sin piedad. He meditado durante bastante tiempo esta decisión y he llegado a la conclusión de que necesito hacer esto para sentirme bien conmigo mismo”.

