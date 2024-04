Con el paso de los días se han conocido más detalles sobre el trágico asesinato del médico Juan Guillermo Aristizábal en Medellín, acontecido en una reconocida clínica de la capital de Antioquia el pasado 18 de abril luego de que un paciente entrara a su consultorio, disparara contra él y su asistente y luego acabara con su vida.

(Vea también: Identifican al hombre señalado de matar a médico en Medellín; ya lo había atacado)

El autor del crimen habría sido John Ferney Cano González, un paciente de Aristizábal que llevaba varios años presentando un problema en sus partes íntimas y que, pese a varias intervenciones por parte de la víctima, nunca recibió una cura.

Estos detalles se supieron días después del crimen, cuando se reveló un libro que escribió el artífice del asesinato en el que detallaba los últimos años de su vida luego de que el urólogo Aristizábal le hubiera hecho, afirma el escritor, un mal procedimiento que empeoró su estado físico y mental.

En el escrito, que tiene cerca de 370 páginas, Cano contó los detalles que lo llevaron a cometer el crimen y también habló sobre el rencor que desarrolló contra el galeno luego de que, según él, lo hubiera expulsado de su consultorio al reclamarle por los intensos dolores que derivaron de una circuncisión.

La historia, en resumen, explica que el asesino había acudido al urólogo para hablarle sobre un dolor en la punta de su órgano sexual y falta de libido para tener relaciones íntimas. A partir de entonces el médico le ordenó varias cirugías, diagnósticos y tratamientos que no sirvieron de nada.

Contrario a esto, afirma el asesino en sus escritos titulados ‘Memorias de un loco sensible’, el dolor se incrementaba cada vez más, lo que condujo a una ruptura con su pareja sentimental y hasta serios problemas mentales que lo obligaron a recibir ayuda psiquiátrica.

Todo empeoró cuando el profesional de salud, según Cano, lo expulsó de su consultorio luego de que este le reclamara por su estado de salud y su crítico dolor en su zona íntima. A partir de este momento el asesino decidió tomar venganza por mano propia, pues, afirma él, sus últimos meses habían sido críticos:

“Mis últimos tres meses han sido verdaderamente horribles. Mi dolor me ha llevado al límite. ni siquiera sé cómo he podido aguantar tanto tiempo. Todos mis esfuerzos han sido en vano, me siento más que cansado. Ya he tenido suficiente”, reza una parte del texto, citado por El Tiempo.