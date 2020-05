green

La respuesta de la operaria al por qué no le llegó la plata, que entrega el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para ayudarles a las familias más vulnerables del país a mitigar el impacto económico por la pandemia del COVID-19, fue que en la base de datos de la entidad aparece como “fallecida”, por lo que no podía reclamar el incentivo pese a ya haberlo recibido una vez, indicó CM&.

“Yo me preocupe mucho y busqué cómo comunicarme con Familias en Acción (programa en el que está afiliada), pero no es posible porque como ahora uno no puede salir de casa. Me preocupa mucho y por eso llamé a los medios de comunicación, para que no les pase a otras personas igual que a mí”, indicó Denis Cárdenas al informativo.

La única respuesta que recibió de la joven que atendió la llamada, según Cárdenas, fue que no podría hacer nada ante la situación y que esa era la única información que le podía brindar. “Me colgó el teléfono y no me quiso contestar más. He llamado varias veces y no me han respondido”, indicó la mujer, y agregó que esta plata la usa para sobrevivir junto a su familia por estos días.

Justo esta semana comenzaron las consignaciones del segundo giro correspondiente al subsidio de Ingreso Solidario que entrega el Gobierno para ayudar a los más necesitados a cubrir algunos gastos por la falta de ingresos debido a la cuarentena; el giro de 160.000 pesos, que sumado al primer pago da un total de 320.000 pesos, se incrementó por la extensión de la cuarentena hasta finales de este mayo.