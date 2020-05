Alberto Carrasquilla indicó en una conferencia virtual, de acuerdo con dataiFX, que aunque el Gobierno tiene “muy poquito tiempo” para enfrentar el problema que han manifestado las empresas por cuenta del pago de la prima de mitad de año por la falta de recursos para cumplir con esta obligación debido al cierre de puertas por la pandemia, se está “buscando la manera”.

Carrasquilla fue enfático en que “de ninguna manera” el Gobierno pretende que se elimine esta obligación por parte de las compañías; sin embargo, indicó que hay que ser conscientes de que la mayoría están enfrentando un grave problema por la falta de recursos para atender sus obligaciones en medio de la crisis.

Esta es la primera vez que el Gobierno se pronuncia sobre el tema luego de que varios gremios de la producción nacional, como Fenalco y la Andi, pusieran sobre la mesa la opción de hacer el aplazamiento del pago de la prima por la “delicada” situación por la que están pasando las empresas en estos momentos.

“Los comerciantes que no han estado operando tienen la gran preocupación de cómo atender este pago. No hay recursos, no hay liquidez, no hay caja y el acceso al crédito es muy precario”, indicó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco hace unos días.