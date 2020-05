green

Según indicó Muñoz en Blu Radio, la compañía no cobró lo que se gastaron de más los colombianos el mes pasado porque no se hicieron las lecturas correspondientes para disminuir el riesgo de que sus técnicos se infectaran con coronavirus; sin embargo, para no dejar en el limbo el consumo del servicio público durante abril, se facturó el promedio del gasto de los últimos seis meses.

“Se toma el consumo de los últimos seis meses y se promedia, eso es lo que se presentó en el cobro de la factura del mes de abril”, indicó la gerente de Vanti en la emisora, y destacó que los recibos llegaron más caros en mayo también porque aumentó considerablemente el consumo del servicio público en los hogares por la cuarentena. “Los hogares han tenido que cocinar más y bañarse más, por efecto del virus”.

A la denuncia de cobros desmedidos en la factura de mayo, ya que en muchos hogares se duplicó el costo del servicio, Muñoz indicó en el medio que no hay error y que los usuarios pueden verificar su consumo en el contador. “No es que la empresa haya duplicado la tarifa o que haya cobrado más, estamos cobrando el consumo que han tenido los hogares”.

Frente a los casos de locales comerciales y hogares, que a pesar de no estar abiertos o habitados en medio de la pandemia les llegó el cobro “promedio”, la gerente mencionó que se revisarán los casos para hacer los ajustes de manera “inmediata”, pero destacó que los que si consumieron y no pueden hacer el pago en el momento, pueden acudir al financiamiento de la factura.