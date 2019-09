green

Semana reveló que los 1.962 jóvenes de escasos recursos que gracias a sus buenos puntajes obtenidos al terminar el colegio recibieron las becas y subsidios del programa creado en el gobierno anterior, ahora deben asumir el costo de los semestres que cursaron.

Sin embargo, la revista aclaró que el Ministerio de Educación creará un plan para facilitar el retorno a la educación superior de los estudiantes que suspendieron sus carreras profesionales para que continúen su formación y no tengan que pagar las deudas totales que les financia el programa.

Además, el medio especificó que el ministerio precisó que, por ahora, para el Gobierno no es posible condonar la deuda de las personas que no siguieron con el programa y que no opten por tomar la segunda oportunidad de reintegro.

Según Semana, ‘Ser Pilo Paga’ tiene un déficit de 2 billones de pesos y no es claro de dónde el Gobierno destinará los recursos que necesita el programa hasta el año 2023, fecha en la que terminará su fase.

Ante esa afirmación de la revista, el Ministerio de Educación desmintió esa cifra y aseguró que el Gobierno, a través del Plan Nacional de Desarrollo, tiene un rubro especial para cubrir todos los gastos e inversión que requiera ‘Ser Pilo Paga’ hasta que termine su vigencia.