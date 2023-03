Muchos latinos llegan a territorio estadounidense con la finalidad de conseguir un empleo e iniciar a labrarse un camino diferente al que tenían en sus países de origen, pese a que la situación en la frontera con México ha tomado niveles históricos en cuanto al paso de inmigrantes ilegales.

(Vea también: Revise su bolsillo porque monedas viejas de centavo pueden hacerlo millonario: cuánto valen)

Para escalar más rápido e intentar cumplir el sueño americano en todo el sentido de la palabra, algunas personas se apoyan en los juegos de azar para mejorar sus condiciones de vida y hacer parte de la lista de millonarios en ese país.

Pero los llamados ‘raspaditos’ o ‘raspe y gane’ también están dándole mucho dinero a los latinos en el oeste de la nación y en las últimas semanas se duplicaron los felices ganadores.

Así lo contó mediante un comunicado publicado en Twitter la Lotería de California afirmando que hay 5 nuevos millonarios en el estado:

Five #CALottery #Scratchers players spring forward early… into newfound wealth. Find out where the luck struck and how much they will be taking home here: https://t.co/clpdGmBVTi #CaliforniaEducation pic.twitter.com/OJuULQgp8Y

— CA Lottery Press (@calotterypress) March 9, 2023