Este lunes 13 de marzo, la Embajada de Colombia en Estados Unidos dio a conocer una medida que, seguramente, beneficiará a muchos connacionales que residen en ese país.

A través de un comunicado, la entidad informó que el próximo miércoles 15 de marzo habrá una jornada de atención extendida en el consulado de Washington D.C. para las personas que buscan hacer el trámite del pasaporte sin cita previa.

La entidad explicó que la jornada extendida será desde las 3:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. del 15 de marzo y que los turnos se entregarán en orden de llegada a partir de las 8:00 a. m.

Incluso, la Embajada hizo énfasis en que atenderán los primeros 70 pasaportes, por lo que las personas tendrán que madrugar para obtener los turnos.

A continuación, los requisitos que deberán presentar los colombianos en el consulado de Washington, en Estados Unidos:

Pasaportes sin cita previa este miércoles 15 de marzo de 2023. Toda la información a través del código QR. pic.twitter.com/J4LuYmDZqZ

— Embassy of Colombia in the United States (@ColombiaEmbUSA) March 13, 2023