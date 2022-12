Pese a que fueron encontradas cajas fuertes con millonarias sumas de dinero, Darío Laguado Monsalve, liquidador de Justo & Bueno, aseguró en Blu Radio que buen parte de las deudas que aún tiene la compañía no serán canceladas porque no hay recursos.

El agente liquidador indicó que no hay dinero para pagarles a los acreedores de Justo & Bueno, cadena que será reemplazada por Tiendas Ísimo, de la familia Char. Tanto quienes vendían alimentos, como los arrendadores de los locales, perdieron su dinero.

“Hay 15.000 reclamaciones, con proveedores de toda naturaleza, entre ellos, de tecnología y combustibles. Pienso que todos los proveedores de alimentos perdieron su plata, no hay ni un solo peso para pagarles”, precisó Laguado en la emisora.

Asimismo, detalló que a los 1.000 arrendadores también se les quedará debiendo plata porque no hay un solo centavo para quedar a paz y salvo. “Se les quedaron debiendo 22 meses y no hay forma de pagarles ni un mes. Tienen razones para estar enojados”, anotó el agente liquidador.

Laguado agregó que presentará el estado de cuentas el próximo 15 de enero y que ese día se confirmará que las pérdidas por la quiebra de Justo & Bueno son cercanas al billón de pesos.

A su juicio, el modelo operativo de la cadena y el funcionamiento de los arriendos a nivel nacional fueron las claves para que el negocio se hundiera.

“Todos ponían, menos el empresario organizador, que no tenía un capital de respaldo fuerte. Diseñó un modelo que podrá ser exitoso en otros lugares, pero acá no. Todo era ajeno, los camiones estaban en renta, los locales también. No teníamos ni siquiera oficina”, detalló.