Harvard, una institución de prestigio mundial, ofrece una educación de primer nivel que ha moldeado a líderes en diversos campos, pues estudiar en Harvard es una oportunidad única para ser parte de un ambiente académico altamente competitivo y colaborativo, pues algunas de estas pueden ser similares a por ejemplo, las becas internacionales que lanzó el Ministerio de Educación y salir del país.

Becas en Harvard para niñas colombianas

La fundación She Is ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación de Estudiantes Colombianos de Harvard (HCSS) y el programa ‘Bridging Talents and Opportunities’ (BTO) uniendo a dos de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo, la Universidad de Harvard y el Instituto Técnico de Massachussetts.

Este acuerdo tiene como objetivo brindar a niñas y jóvenes colombianas en situación de vulnerabilidad la oportunidad de visitar y participar en programas académicos de estar reconocidas instituciones, para lograr un tema de inspiración y transformación que llegue a Colombia y al resto de Latinoamérica.

El convenio está en los siguientes programas en áreas ‘Steam’:

Ciencia.

Tecnología.

Ingeniería.

Artes.

Matemáticas.

Se prevé que antes de concluir el año se abran las inscripciones para que las seleccionadas en 2025 ya puedan acceder a recibir la formación durante cuatro meses y tener la oportunidad de pasar una semana entera en Harvard y MIT.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la fundación She Is se encargará por sí misma de seleccionar a las candidatas, identificando aquellas que cuenten con un talento y la determinación necesaria para aprovechar esta oportunidad, cuando el proceso de inscripción se encuentre totalmente abierto para su debida postulación antes de finalizar este año.

¿Cómo obtener una beca en Harvard?

Hay dos tipos de becas para poder acceder, la primera se trata de la necesidad económica del estudiante, independientemente del lugar que provenga, mientras que la segunda es una beca para estudiantes internacionales:

Paso 1: aplicar al programa de interés.

aplicar al programa de interés. Paso 2: demostrar la necesidad económica (si aplica el caso).

demostrar la necesidad económica (si aplica el caso). Paso 3: recibir carta de aceptación (si aplicó).

recibir carta de aceptación (si aplicó). Paso 4: preparar los documentos y llenar el formato de solicitud de apoyo económico.

Para esto, se accede directamente desde la página oficial de Harvard para su debida postulación.

¿Qué nivel de inglés se necesita?

Según la Universidad, los estudiantes deben tener un conocimiento sólido del inglés, lo que incluye la capacidad de comprender y expresar ideas en el idioma de manera ágil y clara.

