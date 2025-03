La crisis de la salud en Colombia dio pie a que se analizaran a fondo las razones por las que se ve escasez de medicamentos, mala atención en clínicas y otros fenómenos.

Ante la situación, Petro fue tajante y destacó que las EPS que no paguen sus correspondientes obligaciones serán liquidadas.

Ante la situación, Petro fue tajante y destacó que las EPS que no paguen sus correspondientes obligaciones serán liquidadas.

“Las EPS que no les pagaron a los gestores financieros ni a los hospitales, porque vendían los medicamentos al doble, no es deuda nuestra, no tenemos por qué pagarla, que la paguen ellas y si no pueden pagarla entonces se liquidan las EPS como ordena la ley para una empresa que es una intermediaria financiera”, sentenció el mandatario.

El síntoma más diciente de la crisis de la salud es el desabastecimiento de medicamentos, situación que ha llevado a duras acusaciones de parte del Gobierno.

El presidente ha dicho que la crisis se da por cuenta de un supuesto acaparamiento por parte de las farmacéuticas.

En diálogo con Pulzo, Ignacio Gaitán Villegas, presidente ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), explicó que ese acaparamiento no existe y que el problema está en otro eslabón de la cadena de suministros.

“Yo invito al Gobierno a que ellos entiendan que realmente hay medicamentos, que no es que estemos llenos en las bodegas, que no nos conviene almacenar medicamentos. Almacenar medicamentos va en detrimento de la cadena y de la fecha de vencimiento. Pensemos en los pacientes y vayamos a la cadena para mirar por qué no se están distribuyendo, que se solucione el problema de flujo”, señaló en diálogo con Pulzo.

Cómo funcionan las EPS en Colombia

En Colombia, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) son las encargadas de gestionar y garantizar la prestación de los servicios de salud a los ciudadanos afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Su función principal es administrar los recursos destinados a la atención médica, asegurando que los usuarios reciban los servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), anteriormente conocido como Plan Obligatorio de Salud (POS).

Las EPS operan bajo dos regímenes: el Contributivo y el Subsidiado. El régimen Contributivo es para personas que tienen la capacidad de pagar una cotización mensual, como trabajadores dependientes e independientes, mientras que el régimen Subsidiado cubre a aquellas personas de bajos recursos que no pueden pagar, financiado principalmente con recursos del Estado. En ambos casos, las EPS actúan como intermediarias entre los afiliados y los prestadores de salud, como hospitales y clínicas, a través de una red de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

