En medio de la incertidumbre que hay en territorio nacional con varias entidades prestadoras de salud, Gustavo Petro echó más leña al fuego y aseguró que su administración no dispondrá de más presupuesto para pagar las deudas de dichas empresas. A su vez advirtió que, en un supuesto intento de salvar a las EPS, se liquidarán en caso de que no logren pagar sus deberes.

(Le puede interesar: “Lloro del dolor, no duermo”: mujer clama ayuda por medicamento que no le entregan)

“Nosotros no pagamos las deudas de los privados [las EPS]. Los privados tienen que pagar sus deudas a las clínicas y hospitales, si no, se liquidan , que es lo que la norma dice”, aseguró el presidente.

#NoticiaW | El presidente Petro advierte que el Gobierno no pagará las deudas de los privados (EPS). “Tienen que pagar sus deudas a las clínicas u hospitales o se liquidan”, advirtió. pic.twitter.com/bcH0jt63Ki

Estas declaraciones las dio en medio de su consejo de ministros del 25 de marzo, en el que el eje central fue, precisamente, la aguda crisis del sistema de salud en territorio nacional. Allí, hablaron figuras como el ministro de Salud y el superintendente de Salud. Por su parte, el mandatario achacó responsabilidades de largas filas y malas atenciones a pacientes a los manejos desde las propias entidades privadas.

Por otro lado, insistió en que esos dineros pendientes no son una responsabilidad de su Gobierno. En vez de buscar un acuerdo más diplomático, Petro terminó de achacar la situación a las prestadoras de salud.

“En la prensa dicen: ‘Paguen la deuda del sistema de salud’. ¿Cuál deuda? Si es la deuda de unos privados de EPS que manejaron dinero público y no les pagaron a los hospitales ni a las gestoras financieras porque estas vendían al doble el precio de los alimentos; no es deuda nuestra, nosotros no tenemos por qué pagarla”, insistió el mandatario.