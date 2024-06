Ecopetrol está en conversaciones para adquirir gas natural licuado (GNL) en un esfuerzo por mitigar el riesgo de escasez de gas ante la disminución de la producción nacional, hecho que ya advirtieron expertos y gremios del sector.

Por ejemplo, Vanti alertó esta semana sobre la posible escasez temporal de gas natural por unos años desde 2025 si no se modifica la regulación vigente.

Colombia’s state energy company Ecopetrol is in talks with suppliers of liquefied natural gas as the nation’s domestic gas production dwindles, according to people familiar with the matterhttps://t.co/sqkiGs5UNB

