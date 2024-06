Desde hace unos meses, el Gobierno de Gustavo Petro ha mostrado interés en negociar con Nicolás Maduro y comprarle gas a Venezuela. Este posible negocio ha recibido el visto bueno del Ministerio de Minas y hasta de Ecopetrol.

(Lea también: Nuevas medidas para reducir tarifas de energía en Colombia: muchos saldrían ganando)

Sin embargo, la propuesta también ha tenido cuestionamientos, ya que desde el sector de servicios públicos no se entiende porque la apuesta no es impulsar la extracción de gas colombiano. Además, se sabe que traer gas venezolano implica la recuperación de varios kilómetros de gasoducto que han sido desmantelados, la rehabilitación de las estaciones de control y regulación, y la incorporación de una planta de tratamiento.

Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), afirmó este 26 de junio desde Cartagena que la dicha negociación tendría consecuencias en la economía de los colombianos.

De acuerdo con Sánchez, el gas es un elemento clave en la transición energética y, lamentablemente, “el único país que está tomando decisiones contrarias es Colombia”. Según comentó en su intervención, al actual administración no le está apostando al gas, sino a comprárselo al régimen de Nicolás Maduro.

El presidente de Andesco expresó su desacuerdo frente a la idea del presidente Gustavo Petro sobre importar gas desde Venezuela, en un acuerdo con la estatal venezolana PDVSA.

“En Colombia tenemos que aprovechar nuestras ventajas. ¿Por qué no vamos a sacar el gas y el petróleo que tenemos? ¿Por qué vamos a hablar de importar gas desde Venezuela? Eso es un mito que no se puede cobrar. Venezuela no tiene el gasoducto. No existe el manejo para poderlo hacer. Es mucho más costoso”, afirmó Sánchez sobre el efecto contraproducente de la idea de Petro.