Los expertos en finanzas les recomiendan a las personas que cada vez que les paguen el salario, ahorren el 10 % para una inversión futura, una emergencia o algún otro fin que necesite de dinero de inmediato.

Sin embargo, aunque muchos cumplen con esa tarea, dejan ese dinero quieto y eso no les da ningún tipo de rentabilidad, por lo que la ganancia no se ve en ningún momento y eso no es bueno financieramente.

Teniendo esto en cuenta, para que el dinero no quede guardado, hay una opción y es invertir incluso en un fondo que no tenga un porcentaje muy alto, pero que de a pocos le puede dar una ganancia muy importante.

Lee También

Cuánto gana si invierte 100 dólares mensuales en un fondo

El canal de YouTube ‘Mis propias finanzas’, que es experto en temas de manejo de dinero e inversiones, hizo la cuenta de cuánto puede ganar una persona a largo plazo si invierte 100 dólares mensuales (poco más de 400.000 pesos) en un fondo con 10 % de rentabilidad y el resultado asombró.

Según esta página, si juiciosamente invierte los 100 dólares cada 30 días, las ganancias en un año serían de 1.367 dólares, 20.755 dólares en diez años, 228.032 dólares en 30 años y 1’057.085 dólares en 40 años.

Esto, en pesos colombianos a la tasa de cambio al momento de escribir esta nota, se traduce en 5’770.000 pesos en 360 días, 87’612.000 pesos en diez años, 962’258.640 pesos en 30 años y 4.460’000.000 de pesos en 40 años. Es decir, si una persona ahorra muy juicioso sin usar un peso durante ese periodo de tiempo, incluso puede hasta conseguir una segunda pensión gracias a sus ahorros que le permitan vivir con mucha comodidad.

Por eso es que es tan importante ahorrar sagradamente todos los meses, puesto que en el momento en el que necesite un dinero, ahí encontrará un soporte y en caso de que no lo necesite durante su vida, cuando deje de ahorrar contará con una gran suma de dinero que podrá usar en inversión, estudio, vivienda y mucho más.

Cuáles CDT ofrecen rendimientos del 10 % en Colombia

Algunos de los bancos que ofrecen buenos rendimientos sobre los ahorros en Colombia son:

Ban100: 11.8 %.

Coltefinanciera: 11.5 %.

Credifamilia: 11.3 %.

Bancamía: 10.9 %.

