Emirates ha iniciado sus esperados servicios en la capital colombiana, Bogotá, ampliando la red sudamericana de la aerolínea a cuatro destinos y alcanzando 19 puntos en toda América.

El lanzamiento de los servicios a este nuevo destino de Emirates se celebró en la puerta A14 del Aeropuerto Internacional El Dorado a la llegada del vuelo EK213 desde Miami, que fue recibido con bailarines tradicionales colombianos y otras actividades, entre ellas: una ceremonia de corte de pastel y un intercambio simbólico de regalos que conmemoraron la ocasión en presencia de una delegación de invitados VIPs, incluyendo a Luis Miguel Merlano Hoyos, Embajador de Colombia en los EAU; Mohamed Alshamsi, Embajador de EAU en Colombia; Sergio Paris Mendoza, Director General de Aeronáutica Civil de Colombia; y Natali Leal, Gerente General de OPAIN.

Ejecutivos de Emirates que estaban a bordo del vuelo lideraron la ceremonia a su llegada, incluyendo a Nabil Sultan, Vicepresidente Ejecutivo de Ventas de Pasajeros y Gestión de Países de Emirates, y Salem Obaidalla, Vicepresidente Senior de Operaciones Comerciales – Américas de Emirates. La delegación de altos ejecutivos de Emirates también estuvo acompañada por medios internacionales, que volaron desde Dubái y Miami, y se unieron al evento en el aeropuerto con Scott Lantz, Gerente de Área de México y Colombia, así como viceministros colombianos, embajadores y otros distinguidos invitados.

Detalles de vuelos de Emirtares en ruta Bogotá-Miami: serán vuelos diarios

El servicio diario, vía Miami, es operado con un avión Boeing 777, que ofrecerá servicios premium a los pasajeros en sus vuelos diarios a Bogotá. Emirates también se convirtió en la primera aerolínea en ofrecer servicios de primera clase en la popular ruta entre Miami y Bogotá.

Después de la ceremonia de bienvenida entre la aerolínea y los funcionarios del aeropuerto, Emirates presentó su avión Boeing 777-300ER a dignatarios, representantes del gobierno, medios, invitados y miembros de la industria de viajes. El avión cuenta con ocho suites privadas en primera clase, 42 asientos reclinables en clase ejecutiva y 304 asientos espaciosos en clase económica para el servicio diario.

Al inicio de los vuelos a Bogotá, Nabil Sultan, Vicepresidente Ejecutivo de Ventas de Pasajeros y Gestión de Países de Emirates, dijo: “La adición de Bogotá a nuestra red refuerza nuestro profundo compromiso con Sudamérica y nuestra expansión en este importante continente. El estatus que tiene Bogotá como un destino clave de ocio y negocios la convierte en una puerta de entrada que siempre hemos querido ofrecer, y los nuevos vuelos se convertirán en un conducto para mejorar los flujos comerciales, mejorar el acceso al mercado y abrir caminos para la inversión en varios sectores entre Colombia y los EAU. También estamos emocionados de ofrecer nuestros servicios premium entre Miami y Bogotá y de introducir una oferta de Primera Clase por primera vez en esta popular ruta. Esto nos permite ofrecer una experiencia de viaje exclusiva para los clientes, ayudando a atraer más visitantes entre Estados Unidos y Colombia.

“Queremos agradecer a Aeronáutica Civil de Colombia, al Aeropuerto Internacional El Dorado y a todas las partes interesadas y autoridades en Colombia, Estados Unidos y los EAU por hacer posible el ingreso de Bogotá a nuestra red global.”

Sergio Paris Mendoza, Director General de la Aeronáutica Civil de Colombia, comentó “Colombia, la puerta de entrada a Sudamérica, se conecta por primera vez con el Medio Oriente a través de la ruta Bogotá-Miami-Dubái operada por Emirates. Con los servicios de Emirates, estamos encantados de tener la oportunidad de aumentar el turismo entrante y el comercio entre Colombia y el Medio Oriente.”

Natalí Leal, Gerente General de OPAIN, agregó: “Damos la bienvenida a Emirates a El Dorado. Con su llegada, solidificamos nuestra posición como uno de los principales terminales aéreos de América Latina y la puerta de entrada a Colombia. Ahora, con esta nueva aerolínea, podemos ofrecer mejores conexiones y experiencias a nuestros viajeros. Actualmente, 40 millones de pasajeros viajan a través de El Dorado anualmente, y estamos listos para recibir a nuevos viajeros ansiosos por experimentar Emirates. Extendemos nuestra más cálida bienvenida con el compromiso de ser sus socios en la provisión de experiencias únicas y memorables.”

El vuelo diario EK213 de Emirates sale de Dubái a las 2:15 a.m. y llega a Miami a las 10:05 a.m. El vuelo luego sale de Miami a las 12:05 p.m., llegando a Bogotá a las 2:55 p.m. El vuelo de regreso EK214 sale de Bogotá a las 5:19 p.m. y llega a Miami a las 10:15 p.m.; luego sale de Miami a las 12:45 a.m. del día siguiente, llegando a Dubái a las 11 p.m. Todos los horarios son locales.

Los boletos a Bogotá se pueden reservar en www.emirates.com, la aplicación de Emirates o a través de agencias de viajes.

El nuevo servicio diario a Bogotá proporcionará a los viajeros de Colombia acceso a Dubái, vía Miami, así como conectividad a destinos populares en el Lejano Oriente, Asia Occidental y África.

De igual forma, gracias al reciente acuerdo de código compartido con Avianca, los clientes de Emirates tienen acceso a una gran cantidad de destinos en Colombia, además de disfrutar de un viaje sin interrupciones entre puntos selectos de Estados Unidos y Colombia.

Los clientes de Emirates que vuelan desde la red de Emirates y Dubái vía Madrid, Barcelona o Londres Heathrow pueden volar directamente a tres puntos en Colombia y disfrutar de conectividad sin problemas, además de otros beneficios de viaje que introducen más comodidad. Los vuelos con código compartido disponibles para los clientes incluyen Madrid a Bogotá, Medellín o Cali; Barcelona a Bogotá; y Londres Heathrow a Bogotá.

Los clientes de ambas aerolíneas disfrutarán de la comodidad de la conectividad sin interrupciones, así como la facilidad de reservar itinerarios en ambas aerolíneas con un solo boleto, además de asegurar tarifas competitivas y una política de equipaje única.

