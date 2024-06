El mercado aéreo en Colombia sigue tomando fuerza con la apertura de nuevas rutas y el arribo de grandes compañías de talla internacional.

Hace algunos meses se anunció el aterrizaje de Emirates a territorio cafetero y esta semana ya inauguró una codiciada ruta con varias frecuencias semanales.

La mencionada aerolínea ya añadió a Bogotá dentro de su red de destinos que son más de 140, y en el caso de la capital de la República, contará con siete servicios semanales que conectarán al país con Miami.

Según la compañía, esta ruta será operada por un Boeing 777-300ER. Esta aeronave cuenta con 354 asientos que se dividen en primera clase, clase ejecutiva y clase económica.

Es importante destacar que, los usuarios también podrán conectar con la ruta Bogotá-Miami-Dubái, pues el exótico destino hace parte de la ampliación de la compañía en Colombia. Las rutas ya fueron reveladas por la compañía y los viajeros tendrán la oportunidad de usarlas diariamente.

Emirates destacó: “El vuelo diario EK213 de Emirates sale de Dubái a las 2:15 a.m. y llega a Miami a las 10:05 a.m. El vuelo luego sale de Miami a las 12:05 p.m., llegando a Bogotá a las 2:55 p.m. El vuelo de regreso EK214 sale de Bogotá a las 5:19 p.m. y llega a Miami a las 10:15 p.m.; luego sale de Miami a las 12:45 a.m. del día siguiente, llegando a Dubái a las 11 p.m. Todos los horarios son locales”.