Semanas atrás, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata) publicó un estudio en el que se evidencian las pérdidas en el mercado local e internacional de pasajeros aéreos. La afectación se debe, según el gremio, a que los tiquetes retornaron a un IVA del 19 % en 2023.

Este 6 de junio, Iata insistió en que el Gobierno Nacional debe bajar el IVA a los tiquetes aéreos. En Bloomberg Línea, Paula Bernal, gerente de Iata en Colombia, aseguró que buena parte de lo que paga un colombiano por un tiquete se destina a impuestos, por lo que considera necesario cambiar ese esquema que termina siendo regresivo.

“Un servicio público esencial no debería estar grabado con un IVA del 19 % porque uno de los principios de estos servicios es su accesibilidad. Este es el único servicio público de transporte que paga IVA del 19 % y es el único combustible, el de aviación, el que no hace parte de fondos de estabilización, no tiene subsidios y también paga IVA”, resaltó Bernal en el citado medio.