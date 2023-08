Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, se pronunció en medio de la polémica entre el presidente Petro y lo que está viendo el mandatario para esa organización.

Dijo Bahamón que, por su cabeza, no pasa la idea de retirarse de la Federación. “No me voy a hacer a un lado. Fui elegido por los cafeteros de Colombia y soy uno de ellos”, sentenció en una entrevista con La W.

Dijo, además, que busca darles herramientas a las familias cafeteras para hacer transformaciones profundas desde la Federación y no afectar a un segmento tan importante para la economía del país, como lo ha mencionado el presidente Petro.

Agregó Bahamón que justamente estuvo reunido con el Gobierno Petro este miércoles 16 de agosto para explicar cómo se va a llevar a cabo esa transformación.

Indicó que hay planes necesarios para mejorar las oportunidades económicas de las familias cafeteras que, en el país, viven de la explotación de ese producto.

Se reestructura la Federación Nacional de Cafeteros o les quitamos el recurso público: Petro

“Yo creo que ya es hora de tomarme un café con el presidente Petro”, indicó el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros en una entrevista con La W.

Sin embargo, sí llamó la atención sobre el hecho de que se necesitan planes de manos del Gobierno Petro para que se explique cómo pueden las familias, que hacen parte de la Federación, para volver al campo.

La polémica entre el presidente Petro y el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros

Lo anterior supone también que la política pública se centre en planes de financiamiento, recursos de innovación y mejoramiento de infraestructura.

Al tiempo de entender cuáles son las medidas para que el presidente Petro explique las ayudas y apoyos que se le van a entregar a los cafeteros que hacen parte de la Federación Nacional de Cafeteros.

“En el contexto de una paz total, el presidente Petro y el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros tienen que sentarse a dialogar”.

Vale recordar que en la tarde este 16 de agosto, y ante cafeteros del Huila, el mandatario pidió reestructurar la Federación o retirará el recurso público.

Toda vez que, según el mandatario, hay una serie de inequidades muy fuertes entre dirigente, grandes empresarios y las familias cafeteras del país.

A juicio del presidente Petro, hay varias deficiencias en la Federación y en cambio “debe ser una representación genuina y que refleje la realidad de los campesinos y pequeños productores”.