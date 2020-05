El centro educativo anunció varias medidas que fueron juzgadas insuficientes por los estudiantes. Por ejemplo, para estudiantes de pregrado recién incorporados habló de 300 becas del 50 % del valor de la matrícula, 40 cupos de crédito a largo plazo, descuento del 5 % por pago anticipado del valor de la matrícula y 11 becas a mejores bachilleres, de acuerdo con CM&.

Para estudiantes antiguos, por su parte, anunció “2000 cupos en la línea de rescate, que cubre hasta el 70% del valor de la matrícula”, descuento del 5 % por pago anticipado del valor de la matrícula, créditos a corto plazo y alrededor de 300 becas por excelencia académica, agrega ese medio.

Para los posgrados también habría descuento del 5 % por pago anticipado del valor de la matrícula, otro descuento del 10 % a egresados de pregrado de la Javeriana, créditos de corto y mediano plazo, además de otros “condonables del 50 % en maestrías y del 100 % en doctorados”.

Las principales quejas estudiantiles que se multiplicaron este viernes en redes sociales juzgaban escaso el descuento del 5 %. La universidad defendió ese monto diciendo que “no sería responsable considerar un descuento en el valor de las matrículas”.

Según la universidad, esto “tendría una buena acogida en el corto plazo, pero impactaría a la institución educativa de tal manera que no podría asegurar su promesa de acompañar a los estudiantes en los próximos años, en la culminación de sus procesos de formación con altos niveles de calidad”.

De momento la tensión parece mantenerse y la comunidad estudiantil parece empeñada en pedir un descuento mayor, teniendo en cuenta que por ahora, sin que se hubiera hablado de qué sucederá en concreto con el actual periodo académico y el que le sigue, las actividades seguirán desarrollándose de manera virtual.

Estos fueron algunos de los reclamos más sonados:

Soy #EstudianteJaveriana y no estoy dispuesta a pagar 13 millones por educación virtual. ¿Qué pasa con las materias con componente práctico?? Me rehuso a ver “laboratorios” por YouTube!! #Javeriana

¡No es fácil para nadie! Pero, la realidad es que 1 de cada 2 javerianos estamos endeudados, no sómos "gomelos" ni "niños ricos" como me dijeron ayer. Mayoría somos clase media

Les pagué toda la carrera y ahora que solamente me falta la tesis y pido una beca, me salen con que no son tantos créditos y que busque cómo pagar a cuotas… Si pudiera, no estaría pidiendo ayuda. #EstudianteJaveriana

— Gabi Barrientos C (@gabibarrientosc) May 9, 2020