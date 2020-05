Su relato quedó plasmado en un video que es viral y en el que dice que no necesita mercados, que las deudas son las que la tienen desesperado en medio de esta cuarentena que ya casi completa 2 meses en Colombia y que ha impactado el comercio.

“Yo no necesito mercados, yo no me estoy muriendo de hambre, las deudas son las que me tienen con un dolor de cabeza que voy a cometer una locura. O me voy a matar o no sé”, señaló la vendedora en diálogo con la emisora Blu Radio, que la buscó luego de ver lo viral que se volvió su testimonio en redes sociales.